На місці «дачі Януковича» в Криму збудували палац для путіна, - розслідувачі
Сьогодні, 18:21
«Фонд боротьби з корупцією», заснований Олексієм Навальним і керований російською ліберальною опозицією, заявив, що знайшов новий палац глави рф володимира путіна в окупованому Криму.
Про це йдеться в розслідуванні ФБК, пише Громадське.
За словами активістів-розслідувачів, маєток розташований на мисі Айя, що на південному узбережжі Криму, і спершу на цьому місці під виглядом реконструкції пансіонату планували збудувати будинок для президента-втікача Віктора Януковича.
Проте після анексії Криму, у 2015 році, російський суд окупаційний суд визнав будівництво незаконним і пообіцяв передати майно в державну власність.
А втім, ще у 2017-му журналісти виявили, що власниками покинутого палацу через кілька своїх фірм стали найближчі друзі путіна — олігархи Ковальчуки. Як зауважили у ФБК, офіційна державна дача глави рф на Валдаї теж за документами належить Ковальчукам.
Відтоді «дачу Януковича» перебудували, залишивши лише фундамент. Як стверджують у ФБК, вони змогли отримати фотографії нового палацу площею 9000 м².
Так, розслідувачі показали кімнату, схожу на вітальню, площею 233 м². На фотографії видно, що перед мармуровим каміном стоїть кутовий диван і крісла, а по центру — великий обідній стіл приблизно на 20 людей.
Праворуч від вітальні, як розповіли у ФБК, розташована одна з двох головних спалень, яка має площу 154 м². Далі — ванна кімната, де підлога та стіни оздоблені мармуром. За інформацією активістів-розслідувачів, у ванній лише змішувачі коштують майже 3 мільйони рублів (приблизно 38 тисяч доларів США) — за ці кошти можна придбати квартиру-студію в курортному місті Сочі.
Крім того, на території палацу є медичний центр, СПА, кріокамера, вертолітний майданчик, а також набережна.
За інформацією ФБК, будівництво палацу оплатив Володимир Колбін, син друга дитинства путіна Петра Колбіна, який уже фінансував зведення виноробні при маєтку глави рф у Геленджику. Загалом вартість будівництва активісти оцінили приблизно у 10 мільярдів рублів (близько 127 мільйонів доларів США).
