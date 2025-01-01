Як їздитиме громадський транспорт у Луцьку у перший день нового року





Про це Віктор Главічка.



За його словами, напередодні свят кількість пасажирів, які користуються громадським транспортом, зменшилась орієнтовно на 25–30 тисяч. Це пов’язано зі святковими вихідними та канікулами у школах і вишах.



"Було прийнято рішення 1 січня зменшити кількість транспорту і працювати за графіком вихідного дня. Якщо у робочий день на маршрути виходить до 110 автобусів, то у вихідні — 75", — розповів Віктор Главічка.



Водночас усі міські маршрути будуть забезпечені транспортом. Приміські маршрути, які сполучають Луцьк із селами громади, 1 січня курсуватимуть за графіком робочого дня.



"Є населені пункти, де курсує лише один автобус, наприклад Липляни чи Озденіж. Ми не можемо його зняти, тому перевізники працюватимуть у звичному режимі", — зазначив посадовець.



Кількість тролейбусів на маршрутах залежатиме від подачі електроенергії. За словами Віктора Главічка, станом на грудень в Луцьку зазвичай курсує 35–37 тролейбусів, а у вихідні — 28.



Остаточну кількість визначатимуть з урахуванням графіків, які надає "Волиньобленерго".



Подібний режим роботи громадського транспорту в Луцьку вже застосовували 25 грудня. Тоді, за словами Віктора Главічка, зауважень від містян не надходило: у робочий день перевезли близько 135 тисяч пасажирів, а у святковий — лише 59 тисяч.



З 2 січня громадський транспорт у Луцьку працюватиме за звичайним графіком робочого дня.

