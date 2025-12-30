США заявили про готовність відправити військових у межах гарантій безпеки для України

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск взяв участь у переговорах на високому рівні щодо завершення війни в Україні й заявив, що Штати готові відправити своїх військових у межах гарантій безпеки для України.

До розмови долучилися крім Туска, прем’єр-міністр Канади Марк Карні, керівники інституцій Євросоюзу та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

«Ми оцінили результат цього першого етапу дуже серйозних уже переговорів, у які залучилися лідери України, Європи, Сполучених Штатів і Канади. Мир — на горизонті», — сказав Туск.

Він наголосив, що підставою для обережного оптимізму стала американська заява про готовність брати участь у гарантіях безпеки для України після укладення мирної угоди.

«Йдеться також про присутність американських військ — наприклад, на кордоні або на лінії зіткнення між Україною та Росією. Такі досить однозначні декларації з’явилися вперше. Побачимо, наскільки послідовними будуть наші партнери з іншого боку Атлантики», — розповів Туск.

Глава польського уряду також заявив, що досягнення миру потребує з боку України компромісного підходу в територіальних питаннях. За його словами, «демонструє тут справді дуже добру волю».

Водночас Туск підкреслив, що ухвалення можливих рішень щодо територій має відбуватися виключно за згодою українського суспільства.

«Необхідним, з його точки зору — що є зрозумілим, — було б проведення референдуму. Український народ мав би дати згоду на територіальні рішення. І очевидно, що така можлива згода мусить бути обумовлена реальними, надійними гарантіями безпеки для України після можливого укладення миру», — наголосив глава польського уряду.

Після зустрічі Зеленського і Трампа 28 грудня український президент повідомив, що Трамп підтвердив гарантії безпеки для України та підтримку цих гарантій Конгресом. Також підтвердженими є гарантії безпеки від "Коаліції охочих" і присутність європейських партнерів у відновленні України.

