На Волині лікарі врятували ногу неповнолітньому мотоциклісту





Лікарям вдалося відновити кровопостачання та зберегти кінцівку, розповіли у Волинському обласному медоб'єднанні захисту материнства і дитинства, пише



Аварія сталася 30 листопада. За словами самого хлопця, Віталія Мінчука з Камінь-Каширського району, він їхав на мотоциклі та врізався в автомобіль, який розвертався на дорозі. Внаслідок зіткнення він отримав майже повну ампутацію лівої гомілки.



За словами медиків, коли хлопця доправили до лікарні, нога фактично трималася лише на шкірі. Травма була складною: пошкоджені кістки, м’язи, сухожилки та обидві артерії, які забезпечують кровопостачання стопи. Крім того, з моменту аварії до госпіталізації минуло понад чотири з половиною години, і весь цей час кінцівка залишалася без крові.



"Усі ці чинники значно ускладнювали ситуацію. Але попри це нам вдалося відновити життєздатність ноги", — розповів дитячий травматолог Волинської обласної дитячої клінічної лікарні Ігор Тарасюк.



До операції залучили судинних хірургів Волинської обласної клінічної лікарні Степана Курача та Сергія Пісачука. Лікарі також виконали операцію з фіксації кісток.



Наразі стан Віталія стабільний. Медики кажуть, що кровообіг у нозі відновився, хлопець може рухати пальцями, у стопі збереглася чутливість. Попереду на нього чекає тривалий період лікування та реабілітації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Хірурги-травматологи Волинської обласної дитячої клінічної лікарні врятували ногу 16-річному хлопцю, який отримав важку травму внаслідок аварії.Лікарям вдалося відновити кровопостачання та зберегти кінцівку, розповіли у Волинському обласному медоб'єднанні захисту материнства і дитинства, пише Суспільне Аварія сталася 30 листопада. За словами самого хлопця,з Камінь-Каширського району, він їхав на мотоциклі та врізався в автомобіль, який розвертався на дорозі. Внаслідок зіткнення він отримав майже повну ампутацію лівої гомілки.За словами медиків, коли хлопця доправили до лікарні, нога фактично трималася лише на шкірі. Травма була складною: пошкоджені кістки, м’язи, сухожилки та обидві артерії, які забезпечують кровопостачання стопи. Крім того, з моменту аварії до госпіталізації минуло понад чотири з половиною години, і весь цей час кінцівка залишалася без крові."Усі ці чинники значно ускладнювали ситуацію. Але попри це нам вдалося відновити життєздатність ноги", — розповів дитячий травматолог Волинської обласної дитячої клінічної лікарніДо операції залучили судинних хірургів Волинської обласної клінічної лікарніта. Лікарі також виконали операцію з фіксації кісток.Наразі стан Віталія стабільний. Медики кажуть, що кровообіг у нозі відновився, хлопець може рухати пальцями, у стопі збереглася чутливість. Попереду на нього чекає тривалий період лікування та реабілітації.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію