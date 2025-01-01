Волинські медики врятували 36-річного чоловіка з дихальною недостатністю

На Волині медики врятували 36-річного чоловіка, у якого була дихальна недостатність та високу температуру.

Про це повідомляють у КНП «Нововолинська ЦМЛ».

У КНП «Нововолинська ЦМЛ» завдяки сучасним малоінвазивним технологіям вдалося врятувати життя пацієнта. Чоловік, 36 років, був госпіталізований у важкому стані з високою температурою тіла, дихальною недостатністю, вираженим інтоксикаційним синдромом.

Медики застосували сучасний малоінвазивний метод хірургічного втручання, який проводиться через мікропроколи під відеоконтролем і дозволяє максимально точно виконати маніпуляції зі збереженням легеневої тканини - відеоторакоскопію.

Переваги відеоторакоскопії:

- відсутність травматичних розрізів грудної клітки;
- мінімальна операційна травма;
- зменшення больового синдрому;
- швидше відновлення та реабілітація пацієнта

