На Волині син сокирою вбив рідну матір, потім намагався покінчити з життям

Сьогодні, 11:03
Слідчі оголосили про підозру фігуранту, який на Любомльщині наніс смертельне поранення матері.
Трагедія сталась 30 грудня в селі Гуща на Любомльщині. Про це Район.Любомль повідомили у Секторі комунікації поліції Волинської області.
Чоловік, 1975 року народження, будучи нетверезим, наніс сокирою смертельне поранення в голову матері, 1950 року народження. Жінка померла.
Після цього фігурант завдав собі удар ножем в черевну порожнину, маючи намір покінчити з життям. Однак вижив і був доставлений в медзаклад.
Учора слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, оголосили йому про підозру за ч.1 ст.115 КК України.
1 січня суд обиратиме йому запобіжний захід.
