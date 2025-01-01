На Волині син сокирою вбив рідну матір, потім намагався покінчити з життям





Трагедія сталась 30 грудня в селі Гуща на Любомльщині. Про це



Чоловік, 1975 року народження, будучи нетверезим, наніс сокирою смертельне поранення в голову матері, 1950 року народження. Жінка померла.



Після цього фігурант завдав собі удар ножем в черевну порожнину, маючи намір покінчити з життям. Однак вижив і був доставлений в медзаклад.



Учора слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, оголосили йому про підозру за ч.1 ст.115 КК України.



1 січня суд обиратиме йому запобіжний захід.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Слідчі оголосили про підозру фігуранту, який на Любомльщині наніс смертельне поранення матері.Трагедія сталась 30 грудня в селі Гуща на Любомльщині. Про це Район.Любомль повідомили у Секторі комунікації поліції Волинської області.Чоловік, 1975 року народження, будучи нетверезим, наніс сокирою смертельне поранення в голову матері, 1950 року народження. Жінка померла.Після цього фігурант завдав собі удар ножем в черевну порожнину, маючи намір покінчити з життям. Однак вижив і був доставлений в медзаклад.Учора слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, оголосили йому про підозру за ч.1 ст.115 КК України.1 січня суд обиратиме йому запобіжний захід.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію