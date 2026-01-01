Обірвалося життя Героя Віталія Трушевського із Волині

Обірвалося життя Героя Віталія Трушевського із Волині
Відійшов у засвіти мешканець волинського містечка Колки Віталій Трушевський, який у 2024 році приєднався до ЗСУ.

Про це у фейсбуці повідомила Колківська громада.

Колківська селищна рада та громада висловили щирі співчуття рідним і близьким Трушевського Віталія Анатолійовича (1966 р.н.), серце якого передчасно зупинилося.

Смерть людини — це завжди великий біль і непоправна втрата для сім’ї. Особлива шана Віталію Трушевському, який у 2024 році присвятив себе захисту суверенітету і цілісності України в лавах ЗСУ, чесно виконуючи свій обов'язок перед Батьківщиною.

«У цей важкий час ми поділяємо ваше горе та схиляємо голови у спільній молитві. Нехай світла пам'ять про мужнього земляка та вірного захисника залишиться в серцях тих, хто його знав», - йдеться у повідомленні.

Прощання відбудеться сьогодні, 5 січня 2026 року:

• Орієнтовно о 13:00 — виїзд кортежу від приміщення СМЕ (м. Луцьк).
• Прибуття в смт Колки о 14:00 год.

Чин похорону та прощання відбудеться у Хресто-Воздвиженському храмі смт Колки.

«Просимо мешканців громади гідно зустріти та провести земляка в останню дорогу «живим коридором». Вічна пам'ять. Царство Небесне покійному», - йдеться у повідомленнні.

Обірвалося життя Героя Віталія Трушевського із Волині

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Юриста та депутата Луцької міськради Валентина Хаймика ошукали інтернет-шахраї
Найвища нагорода – через батьків: Зеленський вручив «Золоту Зірку» родині Героя з Луцька
5 тисяч доларів за колядку: у Луцьку зібрали 1,5 млн гривень для Матвія Колядюка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Посмертну нагороду Героя із Волині вручили його дружині
Сьогодні, 11:38
Зооволонтерка з Волині прилаштувала в добрі руки понад сотню собак із фронту
Сьогодні, 11:11
Обірвалося життя Героя Віталія Трушевського із Волині
Сьогодні, 10:45
Чи можна нарощувати нижні вії?
Сьогодні, 10:30
Команда лікарів на Волині провела одночасні складні операції на обох ногах пацієнта
Сьогодні, 10:26
Медіа
відео
1/8