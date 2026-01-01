Обірвалося життя Героя Віталія Трушевського із Волині

Відійшов у засвіти мешканець волинського містечка Колки, який у 2024 році приєднався до ЗСУ.Про це у фейсбуці повідомила Колківська громада.Колківська селищна рада та громада висловили щирі співчуття рідним і близьким Трушевського Віталія Анатолійовича (1966 р.н.), серце якого передчасно зупинилося.Смерть людини — це завжди великий біль і непоправна втрата для сім’ї. Особлива шана Віталію Трушевському, який у 2024 році присвятив себе захисту суверенітету і цілісності України в лавах ЗСУ, чесно виконуючи свій обов'язок перед Батьківщиною.«У цей важкий час ми поділяємо ваше горе та схиляємо голови у спільній молитві. Нехай світла пам'ять про мужнього земляка та вірного захисника залишиться в серцях тих, хто його знав», - йдеться у повідомленні.Прощання відбудеться сьогодні, 5 січня 2026 року:• Орієнтовно о 13:00 — виїзд кортежу від приміщення СМЕ (м. Луцьк).• Прибуття в смт Колки о 14:00 год.Чин похорону та прощання відбудеться у Хресто-Воздвиженському храмі смт Колки.«Просимо мешканців громади гідно зустріти та провести земляка в останню дорогу «живим коридором». Вічна пам'ять. Царство Небесне покійному», - йдеться у повідомленнні.