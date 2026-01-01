Команда лікарів на Волині провела одночасні складні операції на обох ногах пацієнта

У Володимирському територіальному медичному об’єднанні лікарі провели складні одночасні операції на обох п’ятах пацієнта.

Про це медичний заклад повідомив у фейсбуці.

У Володимирському територіальному медичному об’єднанні травматологи успішно виконали складне оперативне втручання при переломі обох п’яткових кісток.

Під час операції було проведено інтраопераційний забір аутокісткового трансплантату з крила тазової кістки пацієнта. Отриманий трансплантат використали для заміщення імпресійних переломів п’яткових кісток справа та зліва, що виникли внаслідок недостатності кісткової тканини.

Хірургам вдалося відновити анатомічну структуру суглобів, після чого виконано надійну фіксацію за допомогою пластин та гвинтів.

Такі операції потребують високої точності, досвіду та злагодженої роботи команди. Їх виконання дозволяє створити умови для подальшого правильного загоєння, відновлення опорної функції стоп і повернення пацієнта до активного життя.


Теги: лікарі, Волинь
