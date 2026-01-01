Найпопулярніші авто на Волині у 2025 році. Рейтинг

попереднім роком, зросла майже на 20%.



Про це повідомила головна спеціалістка відділу організації реєстраційної діяльності та допуску водіїв до керування ТЗ Сервісного центру МВС у Волинській області Ірина Коцюба у відповідь на інформаційний запит, пише



У 2025 році в Сервісних центрах МВС на Волині зареєстрували 26035 транспортних засобів. Це на 19,8% більше у порівнянні з 2024 роком, коли в області оформили 21737 машин.



"Серед транспортних засобів, які торік поставили на облік у Сервісних центрах Волині, 6022 нових. Це — 23% від загальної кількості авто, що були ввезені та зареєстровані у 2025 році", — говорить Ірина Коцюба.



З її слів, минулого року найчастіше на Волині реєстрували авто марок: Volkswagen — 2921, Renault — 2117, AUDI — 1443, Nissan — 1413, Skoda — 1183, Mercedes — 1075.



"Автомобілі марки Volkswagen стали лідерами серед зареєстрованих транспортних засобів у 2025 році у Сервісних центрах МВС Волині, що розташовані у селі Струмівка, містах Ковелі, Камінь-Каширську та Нововолинську", — каже головна спеціалістка.



Як додала Ірина Коцюба, серед машин, які торік взяли на облік на Волині, 5170 електроавтомобілів.



