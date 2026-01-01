На Новий рік у селі під Луцьком – смертельна аварія
Сьогодні, 10:32
Правоохоронці з’ясовують деталі летальної дорожньо-транспортної пригоди в селі Боратин поблизу Луцька.
Аварія сталась 1 січня, повідомляє в телеграмі поліція Волинської області.
Лучанин, 1979 року народження, сів за кермо квадроцикла, не зареєстрованого в належному порядку.
Під час руху він не вибрав безпечну швидкість, не врахував дорожню обстановку та з’їхав у кювет і перекинувся. Внаслідок ДТП чоловік загинув.
Слідчі розслідують обставини аварії в рамках провадження за ч. 2 ст. 286 КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Аварія сталась 1 січня, повідомляє в телеграмі поліція Волинської області.
Лучанин, 1979 року народження, сів за кермо квадроцикла, не зареєстрованого в належному порядку.
Під час руху він не вибрав безпечну швидкість, не врахував дорожню обстановку та з’їхав у кювет і перекинувся. Внаслідок ДТП чоловік загинув.
Слідчі розслідують обставини аварії в рамках провадження за ч. 2 ст. 286 КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Новий рік у селі під Луцьком – смертельна аварія
Сьогодні, 10:32
Воїн з позивним «Хрест» пройшов на фронті сім кіл пекла, але став жертвою нападу ухилянтів
Сьогодні, 10:20
Як у Луцьку відзначатимуть новорічні свята: заходи
Сьогодні, 09:59