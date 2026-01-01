На Новий рік у селі під Луцьком – смертельна аварія

Правоохоронці з’ясовують деталі летальної дорожньо-транспортної пригоди в селі Боратин поблизу Луцька.

Аварія сталась 1 січня, повідомляє в телеграмі поліція Волинської області.

Лучанин, 1979 року народження, сів за кермо квадроцикла, не зареєстрованого в належному порядку.

Під час руху він не вибрав безпечну швидкість, не врахував дорожню обстановку та з’їхав у кювет і перекинувся. Внаслідок ДТП чоловік загинув.

Слідчі розслідують обставини аварії в рамках провадження за ч. 2 ст. 286 КК України.

