На Новий рік у селі під Луцьком – смертельна аварія





Аварія сталась 1 січня, повідомляє в телеграмі поліція Волинської області.



Лучанин, 1979 року народження, сів за кермо квадроцикла, не зареєстрованого в належному порядку.



Під час руху він не вибрав безпечну швидкість, не врахував дорожню обстановку та з’їхав у кювет і перекинувся. Внаслідок ДТП чоловік загинув.



Слідчі розслідують обставини аварії в рамках провадження за ч. 2 ст. 286 КК України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

