Десятки рибалок вийшли на зимову риболовлю на заплаві Стиру у Луцьку.ФОТО

2 січня 2026 року на заплаві річки Стир у Луцьку помітили десятки рибалок, які скористалися сприятливою зимовою погодою та вийшли на риболовлю. У Луцьку тримається мінусова температура і умови на водоймі виявилися комфортними, що й потішило любителів тихого відпочинку.Фото з місця події надіслали читачіЯк розповів рибалка, якого читачі ВолиньPost зустріли по дорозі до річки, для нього головне — не улов, а сам процес.«Найважливіше — це задоволення. А чи клює, чи не клює — побачимо», — усміхається чоловік.