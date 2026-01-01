Десятки рибалок вийшли на зимову риболовлю на заплаві Стиру у Луцьку.ФОТО

Десятки рибалок вийшли на зимову риболовлю на заплаві Стиру у Луцьку.ФОТО
2 січня 2026 року на заплаві річки Стир у Луцьку помітили десятки рибалок, які скористалися сприятливою зимовою погодою та вийшли на риболовлю. У Луцьку тримається мінусова температура і умови на водоймі виявилися комфортними, що й потішило любителів тихого відпочинку.

Фото з місця події надіслали читачі ВолиньPost.

Як розповів рибалка, якого читачі ВолиньPost зустріли по дорозі до річки, для нього головне — не улов, а сам процес.

«Найважливіше — це задоволення. А чи клює, чи не клює — побачимо», — усміхається чоловік.

Десятки рибалок вийшли на зимову риболовлю на заплаві Стиру у Луцьку.ФОТО
Десятки рибалок вийшли на зимову риболовлю на заплаві Стиру у Луцьку.ФОТО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Юриста та депутата Луцької міськради Валентина Хаймика ошукали інтернет-шахраї
Найвища нагорода – через батьків: Зеленський вручив «Золоту Зірку» родині Героя з Луцька
5 тисяч доларів за колядку: у Луцьку зібрали 1,5 млн гривень для Матвія Колядюка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами, - розвідка
Сьогодні, 11:15
У Луцьку покарали жінку, син якої облаяв вчителя
Сьогодні, 11:05
Десятки рибалок вийшли на зимову риболовлю на заплаві Стиру у Луцьку.ФОТО
Сьогодні, 10:47
На Новий рік у селі під Луцьком – смертельна аварія
Сьогодні, 10:32
Воїн з позивним «Хрест» пройшов на фронті сім кіл пекла, але став жертвою нападу ухилянтів
Сьогодні, 10:20
Медіа
відео
1/8