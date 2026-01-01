Десятки рибалок вийшли на зимову риболовлю на заплаві Стиру у Луцьку.ФОТО
Сьогодні, 10:47
2 січня 2026 року на заплаві річки Стир у Луцьку помітили десятки рибалок, які скористалися сприятливою зимовою погодою та вийшли на риболовлю. У Луцьку тримається мінусова температура і умови на водоймі виявилися комфортними, що й потішило любителів тихого відпочинку.
Фото з місця події надіслали читачі ВолиньPost.
Як розповів рибалка, якого читачі ВолиньPost зустріли по дорозі до річки, для нього головне — не улов, а сам процес.
«Найважливіше — це задоволення. А чи клює, чи не клює — побачимо», — усміхається чоловік.
