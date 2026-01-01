У Луцьку покарали жінку, син якої облаяв вчителя





Про це йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду, пишуть



Як вказано у протоколі про адміністративне правопорушення, лучанку звинуватили в тому, що вона ухиляється від виконання батьківських обов’язків щодо виховання сина. Зокрема, 25 листопада хлопець у ліцеї № 27 нецензурно облаяв вчителя, чим порушував громадський порядок та спокій. Дії малолітнього кваліфікували за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство).



Під час судового засідання матір учня визнала провину та вказала, що вживає заходів для виправлення поведінки сина.



Дослідивши матеріали справи, суд визнав жінку винною в ухиленні від виконання батьківських обов’язків та обмежився попередженням.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку малолітній учень облаяв вчителя в ліцеї, а відповідати за хуліганство сина довелося його матері.Про це йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду, пишуть Волинські новини Як вказано у протоколі про адміністративне правопорушення, лучанку звинуватили в тому, що вона ухиляється від виконання батьківських обов’язків щодо виховання сина. Зокрема, 25 листопада хлопець у ліцеї № 27 нецензурно облаяв вчителя, чим порушував громадський порядок та спокій. Дії малолітнього кваліфікували за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство).Під час судового засідання матір учня визнала провину та вказала, що вживає заходів для виправлення поведінки сина.Дослідивши матеріали справи, суд визнав жінку винною вта обмежився попередженням.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію