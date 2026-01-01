Кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами, - розвідка





Про це йдеться в повідомленні СЗР, пише



Після заяв про нібито атаку України на резиденцію російського лідера володимира путіна розвідники фіксують поширення кремлем «нових сфальсифікованих інформаційних приводів для підготовки російської та закордонної аудиторії до подальшої ескалації».



«З високою імовірністю прогнозуємо перехід від маніпулятивного впливу до збройної провокації спецслужб рф зі значними людськими жертвами. Очікуваний час — напередодні або під час святкування Різдва за юліанським календарем. Місцем провокації може бути обрано культову споруду або інший об’єкт із високою символічною вагою як у росії, так і на тимчасово окупованих територіях України», — заявили у СЗР.



За даними розвідки, для фальсифікації доказів причетності України планується використати уламки ударних БпЛА західного виробництва, які доставлять до місця провокації з лінії бойового зіткнення.



«Експлуатація страху та вчинення терористичних актів із людськими жертвами під “чужим прапором” повністю відповідає стилю роботи російських спецслужб. Режим путіна неодноразово застосовував цю тактику всередині рф, а нині ця сама модель експортується назовні, що опосередковано підтверджується публічними заявами вищих посадових осіб рф», — заявили у СЗР.



Що передувало?



Напередодні російський ставленик на окупованій частині Херсонщини Володимир Сальдо звинуватив українських військових в атаці по кафе й готелю на узбережжі Чорного моря в курортному селі Хорли.



Сальдо заявив про 24 загиблих (серед них дитина) і понад 50 постраждалих. За його словами, удар відбувся по місцю, де цивільні святкували Новий рік. У соцмережах ширилася інформація, ніби в кафе були колаборанти й російські окупанти.



МЗС росії заявило, що «атаку було сплановано заздалегідь», а «БпЛА цілеспрямовано били по місцю скупчення цивільних у момент святкування».



Речник Генерального штабу України Дмитро Лиховій наголосив, що Сили оборони дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права й завдають ударів виключно по військових цілях рф.



«російські пропагандисти та військово-політичне керівництво рф неодноразово вдавалися до дезінформації та фейкових заяв, зокрема з метою впливу на міжнародних партнерів України та перебіг мирних переговорів», — заявив він.

