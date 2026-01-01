Уже можна оформити «дитячі» 50 тисяч: як це зробити





Про це пише Людмила Шемелинець в ефірі телемарафону.



За її словами, 1 січня 2026 року в Україні набрав чинності закон, який передбачає при народженні дитини одноразову допомогу від держави у розмірі 50 тисяч гривень. Отримати цю допомогу матері можна двома шляхами:



• подати заяву до Пенсійного фонду;

• оформити заяву через сервіс "еМалятко", який є в "Дії".



"Оскільки технічна реалізація програми може зайняти якийсь час, то якщо допомогу хочеться оформити сьогодні, тоді потрібно звернутися до Пенсійного фонду", - зазначила Шемелинець щодо нюансів оформлення виплат.



Нагадаємо, раніше ми писали, що з 1 січня 2026 року в Україні підвищать дитячі виплати. Сума та умови залежатимуть від того, коли народився малюк: одноразову допомогу у розмірі 50 тисяч гривень зможуть отримати матері, які народять після 1 січня 2026 року. Для дітей, яким станом на цю дату не буде року, покладено щомісячні фіксовані виплати.



Вже 5 листопада 2025 року, Верховна Рада 294 голосами "за" ухвалила у другому читанні та в цілому проєкт №13532, розроблений Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України. Він передбачає підвищення низки "дитячих виплат" - в тому числі саме цю виплату в 50 тисяч гривень.



Додамо, що український уряд планує з 2028 року запустити програму "єСадок". Вона передбачає щомісячні виплати для дітей віком від 3 до 6 років, які фінансуватимуться місцевими бюджетами.



