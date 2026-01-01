У Ковелі на Волині триває ліквідація наслідків дронової атаки

У Ковелі на Волині триває ліквідація наслідків дронової атаки
Станом на 2 січня у Ковелі триває ліквідація наслідків атаки російських БпЛА, яка сталася в новорічну ніч.

Як розповіла Суспільному начальниця районної військової адміністрації Ольга Черен, від місцевих мешканців продовжують надходити повідомлення про пошкодження внаслідок дронової атаки.

"Точну кількість пошкоджених будинків ще встановлюємо, бо люди продовжують звертатися. Наразі відомо про орієнтовно 50 вибитих вікон і шибок", — сказала посадовиця.

Ольга Черен додала, що на усіх пошкоджених об'єктах критичної та енергетичної інфраструктури в Ковельській громаді тривають відновлювально-ліквідаційні роботи. На місцях працює комісія, яка складає акти пошкоджень. Водопостачання і тепло у людей є, світло споживачі отримують по графіку.

Що відомо про атаку РФ на Волині 1 січня

В новорічну ніч російській війська скерували на Волинь кілька десятків безпілотників. Внаслідок атаки зафіксували займання на об'єктах критичної та енергетичної інфраструктури у Луцьку та Ковелі.

За даними начальника обласної військової адміністрації Івана Рудницького, минулося без травмованих. Загалом в області без світла через обстріл було понад 100 тисяч абонентів.

