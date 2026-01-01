У Луцьку п'яний водій врізався у стовп

Василя Мойсея.



Про це Анастасія Кідрук.



За словами правоохоронців, під час спілкування з керманичем інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння.



Чоловікові запропонували пройти огляд за допомогою приладу Drager. Результат показав 2,09 проміле алкоголю.



На водія склали адміністративні матеріали за статтею 124 Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП) — порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП, а також за частиною першою статті 130 КУпАП — керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.



Яка відповідальність за водіння у нетверезому стані



Якщо водій вперше сів за кермо у нетверезому стані, йому загрожує адміністративна відповідальність у вигляді 17 000 гривень штрафу та позбавлення права керування автомобілем на 1 рік;



Якщо водій вдруге порушив, то на нього чекає штраф у розмірі 34 000 гривень та позбавлення права керування авто на 3 роки;



У випадку, якщо водій втретє за рік керував у нетверезому стані, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 51 000 гривень та позбавлення права керування на 10 років.



Довідково: допустимий вміст алкоголю в крові водіїв — 0,2 проміле.



Понад три проміле – вважають критичним станом та алкогольним отруєнням, а рівень алкоголю від пʼяти проміле – смертельною дозою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку водій автомобіля Toyota врізався у бетонну опору на проспектіПро це Суспільному 2 січня розповіла речниця обласного управління патрульної поліціїЗа словами правоохоронців, під час спілкування з керманичем інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння.Чоловікові запропонували пройти огляд за допомогою приладу Drager. Результат показав 2,09 проміле алкоголю.На водія склали адміністративні матеріали за статтею 124 Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП) — порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП, а також за частиною першою статті 130 КУпАП — керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.Якщо водій вперше сів за кермо у нетверезому стані, йому загрожує адміністративна відповідальність у вигляді 17 000 гривень штрафу та позбавлення права керування автомобілем на 1 рік;Якщо водій вдруге порушив, то на нього чекає штраф у розмірі 34 000 гривень та позбавлення права керування авто на 3 роки;У випадку, якщо водій втретє за рік керував у нетверезому стані, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 51 000 гривень та позбавлення права керування на 10 років.допустимий вміст алкоголю в крові водіїв — 0,2 проміле.Понад три проміле – вважають критичним станом та алкогольним отруєнням, а рівень алкоголю від пʼяти проміле – смертельною дозою.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію