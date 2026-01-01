У Луцьку виступить народна артистка України Оксана Білозір із різдвяною програмою

У Луцьку 23 січня відбудеться святковий концерт народної артистки Українипід назвою «Різдво у колі друзів».Це буде особливий музичний вечір, сповнений тепла, світла та щирості української коляди. У час, коли кожному з нас так бракує душевного спокою, концерт стане простором єдності, надії та доброї енергетики.Разом з Оксаною Білозір на сцені виступить— команда талановитих музикантів, які вже багато років формують сучасне звучання української сцени.У програмі концерту прозвучать улюблені різдвяні та популярні пісні артистки, зокрема, а також інші композиції, що дарують святковий настрій і нагадують про силу українських традицій.Організатори зазначають, що цей вечір стане справжнім святом різдвяної музики, культури та незламного українського духу.23 січня 2026 року о 18:00Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка.Лучан та гостей міста запрошують провести цей зимовий вечір у теплій, дружній атмосфері разом з Оксаною Білозір.