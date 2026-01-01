У Луцьку виступить народна артистка України Оксана Білозір із різдвяною програмою
Сьогодні, 13:20
У Луцьку 23 січня відбудеться святковий концерт народної артистки України Оксани Білозір під назвою «Різдво у колі друзів».
Це буде особливий музичний вечір, сповнений тепла, світла та щирості української коляди. У час, коли кожному з нас так бракує душевного спокою, концерт стане простором єдності, надії та доброї енергетики.
Разом з Оксаною Білозір на сцені виступить Fest Band — команда талановитих музикантів, які вже багато років формують сучасне звучання української сцени.
У програмі концерту прозвучать улюблені різдвяні та популярні пісні артистки, зокрема «Коляда йде», «Нічка», «Червоне намисто», «Зелене жито», «Україночка», а також інші композиції, що дарують святковий настрій і нагадують про силу українських традицій.
Організатори зазначають, що цей вечір стане справжнім святом різдвяної музики, культури та незламного українського духу.
Дата: 23 січня 2026 року о 18:00
Місце проведення: Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка.
Лучан та гостей міста запрошують провести цей зимовий вечір у теплій, дружній атмосфері разом з Оксаною Білозір.
Придбати квитки на концерт можна за посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Це буде особливий музичний вечір, сповнений тепла, світла та щирості української коляди. У час, коли кожному з нас так бракує душевного спокою, концерт стане простором єдності, надії та доброї енергетики.
Разом з Оксаною Білозір на сцені виступить Fest Band — команда талановитих музикантів, які вже багато років формують сучасне звучання української сцени.
У програмі концерту прозвучать улюблені різдвяні та популярні пісні артистки, зокрема «Коляда йде», «Нічка», «Червоне намисто», «Зелене жито», «Україночка», а також інші композиції, що дарують святковий настрій і нагадують про силу українських традицій.
Організатори зазначають, що цей вечір стане справжнім святом різдвяної музики, культури та незламного українського духу.
Дата: 23 січня 2026 року о 18:00
Місце проведення: Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка.
Лучан та гостей міста запрошують провести цей зимовий вечір у теплій, дружній атмосфері разом з Оксаною Білозір.
Придбати квитки на концерт можна за посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Буданов очолить Офіс президента, - Зеленський
Сьогодні, 13:51
У Луцьку виступить народна артистка України Оксана Білозір із різдвяною програмою
Сьогодні, 13:20
У Луцьку п'яний водій врізався у стовп
Сьогодні, 13:15
У Ковелі на Волині триває ліквідація наслідків дронової атаки
Сьогодні, 12:16