У Луцьку виступить народна артистка України Оксана Білозір із різдвяною програмою

У Луцьку 23 січня відбудеться святковий концерт народної артистки України Оксани Білозір під назвою «Різдво у колі друзів».

Це буде особливий музичний вечір, сповнений тепла, світла та щирості української коляди. У час, коли кожному з нас так бракує душевного спокою, концерт стане простором єдності, надії та доброї енергетики.

Разом з Оксаною Білозір на сцені виступить Fest Band — команда талановитих музикантів, які вже багато років формують сучасне звучання української сцени.

У програмі концерту прозвучать улюблені різдвяні та популярні пісні артистки, зокрема «Коляда йде», «Нічка», «Червоне намисто», «Зелене жито», «Україночка», а також інші композиції, що дарують святковий настрій і нагадують про силу українських традицій.

Організатори зазначають, що цей вечір стане справжнім святом різдвяної музики, культури та незламного українського духу.

Дата: 23 січня 2026 року о 18:00

Місце проведення: Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка.

Лучан та гостей міста запрошують провести цей зимовий вечір у теплій, дружній атмосфері разом з Оксаною Білозір.

Придбати квитки на концерт можна за посиланням.
Оксана Білозір
