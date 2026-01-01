У луцькій «Аврорі» офіційно працевлаштовують підлітків з 16 років





Йдеться про заклади за адресами:



вул. Рівненська, 109;



просп. Волі, 27;



Привокзальний Майдан 1-Б.



Що потрібно для працевлаштування



Неповнолітні кандидати мають надати:



стандартний пакет документів (паспорт, ідентифікаційний код тощо);



дозвіл від батьків;



розклад занять у школі або університеті.



Для кожного студента або школяра формують індивідуальний графік, враховуючи розклад занять у навчальному закладі. Влітку або на період канікул підліток може працювати на повну ставку.



До слова, оплата не відрізняється від заробітної плати дорослого працівника. Заробіток формує кількість відпрацьованих годин.



«Не пройде такий номер, що учень хоче прогуляти школу. Це контролюють», — наголосили у магазині.



Неповнолітні працівники оформлюються офіційно, відповідно до вимог Кодексу законів про працю України. Компанія «Аврора» сплачує податки в повному обсязі.



Домовитись про співбесіду й дізнатись більше про умови праці можна:



фізично у зазначених магазинах;



за номером гарячої лінії: +380 800 30 00 66.



Які обов’язки виконують підлітки



викладка товарів;



контроль наявності та відповідності цінників;



підтримка чистоти і порядку в магазині;



консультування покупців та допомога у виборі товарів.

