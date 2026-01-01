Біля Куп'янська під час бойового задання помер воїн з Луцька Вадим Кравчук

Вадима Кравчука.



Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.



"На жаль, маємо ще одну втрату.



Лучанин Кравчук Вадим Миколайович, 11.07.1978 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду майстра 3 відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 1 взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів роти безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону.



Рядовий Кравчук Вадим Миколайович помер 28.12.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Купʼянськ-Вузловий Харківської області", - йдеться в повідомленні.



Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.



