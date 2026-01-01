У Луцьку попрощалися із захисником України Антоном Єгоровим
Сьогодні, 15:02
Сьогодні, 2-го січня, у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбувся чин похорону захисника України Антона Єгорова.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Антон Єгоров, 15.04.1997 року народження, загинув під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Гаврилівка Дніпропетровської області.
Поховали військовослужбовця у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
