У Луцьку попрощалися із захисником України Антоном Єгоровим

Антона Єгорова.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



Антон Єгоров, 15.04.1997 року народження, загинув під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Гаврилівка Дніпропетровської області.



Поховали військовослужбовця у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

