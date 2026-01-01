Поводився зухвало та виходив на проїжджу частину: у Луцьку затримали п'яного 16-річного водія

У Луцьку патрульні зупинили неповнолітнього водія з ознаками алкогольного сп’яніння.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Учора, близько 9-ї години, під час патрулювання проспекту Перемоги у Луцьку патрульні помітили автомобіль BMW, водій якого виконував небезпечні маневри.На вимогу про зупинку керманич зупинився просто посередині проїзної частини.Під час спілкування водій поводився зухвало, порушував громадський порядок, виходив на проїзну частину, ігноруючи вимоги поліцейських припинити правопорушення, наражаючи на небезпеку себе та оточуючих. Інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння.Поліцейські запропонували пройти огляд на стан сп’яніння у визначеному законом порядку, однак 16-річний хлопець категорично відмовився.Крім того, патрульні з’ясували, що молодик ніколи не отримував посвідчення водія відповідної категорії та керував автомобілем без поліса обов’язкового страхування.З метою забезпечення безпеки дорожнього руху патрульні відштовхнули автомобіль на узбіччя в безпечне місце.На неповнолітнього керманича склали адміністративні матеріали за:ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння);ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів);ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом);ст. 173 (Дрібне хуліганство);ст. 185 (Злісна непокора законній вимозі поліцейського);ст. 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами) КУпАП.