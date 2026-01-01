Завтра у Луцьку прощатимуться з Вадимом Кравчуком

Вадимом Кравчуком.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



У суботу, 3 січня, об 11 годині у церкві Іоана Златоустого у Луцьку (на території школи-інтернат на вулиці Дубнівській) відбудеться відспівування військовослужбовця Вадима Кравчука.



Лучанин Кравчук Вадим Миколайович (11.07.1978 року народження) помер 28 грудня 2025 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Купʼянськ-Вузловий Харківської області.



Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Щирі співчуття рідним та близьким воїна.





