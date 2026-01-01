Де у Луцьку освячуватимуть воду на Водохреще





Розклад богослужінь 2 січня оприлюднили на сайті Волинської єпархії ПЦУ, пише



У кафедральному соборі Святої Трійці відбудуться такі Богослужіння:



5 січня (понеділок) о 8:00 – Царські часи, зображальні, Вечірня з Літургією, велике освячення води на соборному майдані. О 17:00 – Всенічна.



6 січня (вівторок): 7:00 – велике освячення води на соборному майдані, о 7:30 – Літургія в нижньому храмі, о 9:00 – Літургія у верхньому храмі, хресний хід на Стир і велике освячення води.



Довідково: З 1 вересня 2023 року Православна церква України перейшла на Новоюліанський календар, за яким православні свята відзначають на 13 днів раніше. Згідно з цим, дата відзначення Водохреща — 6 січня.

