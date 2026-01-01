Якою буде погода в Луцьку та на Волині завтра, 3 січня

Якою буде погода в Луцьку та на Волині завтра, 3 січня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 3 січня.

Про це йдеться у повідомленні центру в соцмережі Фейсбук.

ПРОГНОЗ ПОГОДИ

3 січня

Луцьк

Хмарна погода. Вночі невеликий сніг, вдень без опадів. Ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.

Область

Хмарна погода. Вночі невеликий сніг, вдень місцями невеликий сніг, мокрий сніг. Ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла°.

