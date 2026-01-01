Якою буде погода в Луцьку та на Волині завтра, 3 січня





Про це йдеться у повідомленні центру в соцмережі Фейсбук.



ПРОГНОЗ ПОГОДИ



3 січня



Луцьк



Хмарна погода. Вночі невеликий сніг, вдень без опадів. Ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.



Область



Хмарна погода. Вночі невеликий сніг, вдень місцями невеликий сніг, мокрий сніг. Ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла°.

