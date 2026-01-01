Вистрибнув з балкона через дівчину: деталі страшної трагедії у Луцьку
Сьогодні, 20:38
У Луцьку сталася трагічна подія. Вранці 1 січня з вікна дев’ятиповерхового будинку випав 32-річний чоловік.
Інцидент підтвердили в поліції Волинської області.
Правоохоронці зазначили, що чоловік отримав травми, несумісні з життям. Наразі всі обставини трагедії з’ясовують слідчі.
За словами мешканців будинку, у ніч перед трагедією чоловік перебував у квартирі не сам – разом із ним була жінка. Сусіди стверджують, що між ними нібито стався конфлікт, йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент Волинь».
«Вона там була, і не одна – в квартирі було ще кілька людей. Було чути крики, шум, ніби сварка», – розповіла одна із сусідок.
Зі слів очевидців, жінка начебто кликала на допомогу, після чого з квартири вибіг власник помешкання. За попередніми свідченнями, чоловік випав не з балкона, а з загального коридору будинку.
«Вона кричала «допоможіть», вибіг власник квартири. Потім чоловік опинився у загальному коридорі й уже звідти впав», – каже сусід.
Мешканці будинку також розповідають, що загиблий орендував квартиру, а жінка часто приїжджала до нього. У день трагедії, за словами сусідів, у помешканні могли перебувати сторонні люди.
На місці події працювали поліцейські та слідчо-оперативна група. Правоохоронці поки не коментують версії та не розголошують деталей досудового розслідування.
