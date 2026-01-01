У селі на Волині згоріла хата, де молилися віряни УПЦ МП: за 7 років це вже вдруге

Ввечері 30 грудня в селі Нічогівка Луцького району згоріло приміщення, де молилася Миколаївська громада УПЦ МП: вогонь знищив будівлю, церковне начиння та все облаштування для богослужінь, залишивши вірян просто неба.

Вогонь знищив усю будівлю, церковне начиння та все, що облаштували віряни УПЦ МП для звершення богослужінь.

Настоятель парафії протоієрей Андрій Геналюк зазначив, що трагедія сталася за кілька днів до свята Різдва Христового. Нині віряни лишилися просто неба.

“У січні 2019 року громада УПЦ Миколаївського храму села Нічогівка (колишнього Маневицького району) залишилася без храму. Віряни облаштували молитовне приміщення і одній із хатин. Відтоді минуло майже 7 років. Люди облаштували богослужбове життя в хаті, забезпечили опалення та провели світло. А нині внаслідок пожежі втратили все. Ще й напередодні свята Різдва Христового”, – йдеться у повідомленні.


