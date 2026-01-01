Скандал у Луцьку: водій тролейбусу висадила посеред вулиці пасажирку з собакою
Сьогодні, 22:43
У Луцьку водій тролейбусу висадила посеред вулиці пасажирку літнього віку з собакою.
Про це написала користувачка Жанна у соцмережі facebook, - інформує ВолиньUA.
"Стала свідком обурливої ситуації в тролейбусі №15. На вулиці -5°C, мороз, а водійка висадила пасажирку старшого віку з собакою середнього розміру (спанієль). Собака був чистий, у спеціальному жилеті та на повідку. Тварина нікому не заважала, поводилася спокійно.
При цьому, ми щодня спостерігаємо іншу картину: у салонах часто їздять безхатченки у жахливому стані — брудні, зі смородом сечі та перегару. Вони сплять на сидіннях, забруднюють їх, а іноді й гірше. І їх ЧОМУСЬ ніхто не виганяє на мороз.
То чому доглянута домашня тварина — це "проблема", а повна антисанітарія від людей — це "норма"? Хіба чистий домашній улюбленець гірший за людину, яка перетворює громадський транспорт на смітник?
Задумайтесь: зараз навіть бездомних тварин пускають грітися в магазини та аптеки, щоб вони не замерзли. То чому ж ми стаємо такими жорстокими до своїх? Людина в поважному віці змушена долати кілометри по кучугурах лише тому, що хтось вирішив проявити принциповість там,
Будь ласка, будьте добрішими. Зима — це час не лише холодів, а й тест на нашу людяність. Допомагайте один одному, поступайтеся і просто залишайтеся людьми!" - йдеться у дописі.
