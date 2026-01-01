Скандал у Луцьку: водій тролейбусу висадила посеред вулиці пасажирку з собакою

Скандал у Луцьку: водій тролейбусу висадила посеред вулиці пасажирку з собакою
У Луцьку водій тролейбусу висадила посеред вулиці пасажирку літнього віку з собакою.

Про це написала користувачка Жанна у соцмережі facebook, - інформує ВолиньUA.

"Стала свідком обурливої ситуації в тролейбусі №15. На вулиці -5°C, мороз, а водійка висадила пасажирку старшого віку з собакою середнього розміру (спанієль). Собака був чистий, у спеціальному жилеті та на повідку. Тварина нікому не заважала, поводилася спокійно.

​При цьому, ми щодня спостерігаємо іншу картину: у салонах часто їздять безхатченки у жахливому стані — брудні, зі смородом сечі та перегару. Вони сплять на сидіннях, забруднюють їх, а іноді й гірше. І їх ЧОМУСЬ ніхто не виганяє на мороз.

​То чому доглянута домашня тварина — це "проблема", а повна антисанітарія від людей — це "норма"? Хіба чистий домашній улюбленець гірший за людину, яка перетворює громадський транспорт на смітник?

Задумайтесь: зараз навіть бездомних тварин пускають грітися в магазини та аптеки, щоб вони не замерзли. То чому ж ми стаємо такими жорстокими до своїх? Людина в поважному віці змушена долати кілометри по кучугурах лише тому, що хтось вирішив проявити принциповість там,

Будь ласка, будьте добрішими. Зима — це час не лише холодів, а й тест на нашу людяність. Допомагайте один одному, поступайтеся і просто залишайтеся людьми!" - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: скандал, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Юриста та депутата Луцької міськради Валентина Хаймика ошукали інтернет-шахраї
Найвища нагорода – через батьків: Зеленський вручив «Золоту Зірку» родині Героя з Луцька
5 тисяч доларів за колядку: у Луцьку зібрали 1,5 млн гривень для Матвія Колядюка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скандал у Луцьку: водій тролейбусу висадила посеред вулиці пасажирку з собакою
Сьогодні, 22:43
На Волині розшукують зниклу 14-річну дівчину
Сьогодні, 22:12
У селі на Волині згоріла хата, де молилися віряни УПЦ МП: за 7 років це вже вдруге
Сьогодні, 21:45
Старт до вступу: у ВНУ запроваджують «нульовий курс» для абітурієнтів
Сьогодні, 21:15
Вистрибнув з балкона через дівчину: деталі страшної трагедії у Луцьку
Сьогодні, 20:38
Медіа
відео
1/8