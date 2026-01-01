На Волині розшукують зниклу 14-річну дівчину





Про це повідомляє Поліція Волині.



Дівчина 01 січня 2026 близько 18:00 год. пішла з дому і не повернулась. Де перебуває зараз - невідомо.



Прикмети: зріст близько 140 см, худорлява, волосся фарбоване в червоний колір. Була одягнена в коротку куртку зеленого кольору, чорні спортивні штани, взута в зимові чорні черевики.







"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклу, повідомити поліцію за номерами телефонів:(03352) 5-32-84, тел. 0685147424 або 102", - йдеться у повідоменні.

