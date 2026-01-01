На Волині розшукують зниклу 14-річну дівчину

На Волині розшукують зниклу 14-річну дівчину
Ковельські поліцейські встановлюють місцезнаходження неповнолітньої Глушейко Владислави Василівни, 17 січня 2011 року народження, жительки села Бобли, Ковельського району.

Про це повідомляє Поліція Волині.

Дівчина 01 січня 2026 близько 18:00 год. пішла з дому і не повернулась. Де перебуває зараз - невідомо.

Прикмети: зріст близько 140 см, худорлява, волосся фарбоване в червоний колір. Була одягнена в коротку куртку зеленого кольору, чорні спортивні штани, взута в зимові чорні черевики.

На Волині розшукують зниклу 14-річну дівчину


"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклу, повідомити поліцію за номерами телефонів:(03352) 5-32-84, тел. 0685147424 або 102", - йдеться у повідоменні.

