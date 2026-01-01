Старт до вступу: у ВНУ запроваджують «нульовий курс» для абітурієнтів

В Україні у 45 закладах вищої освіти запровадять «нульовий курс», під час якого абітурієнтів готуватимуть до складання національного мультипредметного тесту (НМТ). До цього переліку увійшов і Волинський національний університет ім. Лесі Українки.Відповідний перелік вишів затвердили наказом міністра Оксена Лісового, повідомили в Міністерстві освіти і науки.Підготовче відділення «Відкритий шлях до вищої освіти», на якому проходитиме «нульовий курс» навчання, відкриють у:Сумському національному аграрному університеті;Національному університеті біоресурсів і природокористування України;Чорноморському національному університеті імені Петра Могили;Національному університеті "Львівській політехніці";Національному університеті водного господарства та природокористування;Харківському національному університеті радіоелектроніки;Українському державному університеті науки і технологій;Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова;Волинському національному університеті імені Лесі Українки;Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя;Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького;Національному технічному університеті України Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського;Одеському національному технологічному університеті;Національному лісотехнічному університеті України;Західноукраїнському національному університеті;Національному університеті "Запорізькій політехніці";Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка;Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя;Державному вищому начальному закладі "Донецькому національному технічному університеті";Центральноукраїнському національному технічному університеті;Вінницькому національному технічному університеті;Херсонському державному університеті;Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця;Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна;Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу;Київському національному університеті імені Тараса Шевченка;Національному технічному університеті "Харківському політехнічному інституті";Державному торговельно-економічному університеті;Державному некомерційному підприємстві "Державний університет "Київський авіаційний інститут";Національному університеті "Чернігівському колегіумі імені Т. Г. Шевченка";Національному університеті "Полтавській політехніці імені Юрія Кондратюка"lПоліському національному університеті;Львівському національному університеті імені Івана Франка;Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського;Державному вищому навчальному закладі "Приазовському державному технічному університеті";Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка;Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля;Черкаському державному технологічному університеті;Камʼянець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка;Запорізькому національному університеті;Маріупольському державному університеті;Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті;Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського;Полтавському державному аграрному університеті;Одеському національному університеті імені I. I. Мечникова.Нагадаємо, що «нульовий курс» – це 3-6-місячне навчання з підготовкою до НМТ. Абітурієнти зможуть отримати додатково до 15 конкурсних балів до своїх балів під час вступної кампанії. Це значно збільшить їхні шанси на бюджетне місце або грантову підтримку від держави. Такі бали можна буде використати тільки при вступі в той виш, в якому вступник проходив «нульовий курс».Участь у цій програмі може взяти молодь з тимчасово окупованих територій, яка не встигла вступити у виші під час вступної кампанії. Також військовослужбовці, які повертаються з полону або звільняються зі служби і не встигають вступити в університети.