Мешканці дев'яти вулиць у селі Боратин на Волині три дні були без світла





Про це Суспільному розповіла мешканка вулиці Новоселів Сандра Міненко. З її слів, додзвонитися на гарячу лінію обленерго і з'ясувати причину довготривалого відключення мешканці не могли.



"В нас все на світлі, тому без опалення, води. Немає як приготувати дітям їжу, в хатах по 13 градусів, мерзнемо, — каже Сандра Міненко. — Там горів трансформатор. Але нам обленерго не пояснює. Кажуть — аварійне відключення. Немає чіткої позиції, що відбувається і як нам бути далі".



Будинок Регіни та Романа — повністю на електриці. Три дні на їхній вулиці не було світла, опалення й гарячої води. Велику кімнату змушені були обігрівати газовим обігрівачем, який позичили у друзів, а вікна утеплили покривалами через мінусову температуру надворі.



"Жодна побутова техніка не працює. Холодильник вже запах видає, треба половину продуктів викинути, — каже Регіна Квашка. — Їжу готуємо на газовому балоні. Бо маємо двоє маленьких дітей: одній 7 років, іншому 2, їх треба покормити".



Через тривалу відсутність електроенергії у Руслани Лихолай зламалося обладнання, яке подає тепло в будинок.



"У мене замерз тепловий насос, що був основним джерелом опалення в будинку. Його вартість не мало, не багато — понад 3,5 тисячі доларів. Чи повернеться він до роботи, я не знаю. Там всередині є трубки, яким не можна замерзати категорично", — каже мешканка Боратина.



На сусідній вулиці поруч з будинками без світла працювала аварійна бригада Луцької філії "Волиньобленерго". Зі слів електромонтера Андрія, вони ремонтували трансформатор, який вийшов з ладу напередодні. Ці роботи, каже, не пов’язані з відсутністю електроенергії на інших дев’яти вулицях села Боратин.



"Чого вони не звернулися на філію "Волиньобленерго"? Я теж поки не знаю ніякої причини, нічого сказати не можу, — говорить електромонтер Андрій. — Це зовсім інша підстанція. Ми зробили її, потім, якщо заявка буде поїдемо й на ту вулицю".



Як розповів телефоном директор технічний ПрАТ "Волиньобленерго" Віктор Степанець, перебої в електропостачанні мешканців села Боратин Луцького району зумовило критичне зростання навантаження в мережі в поєднанні зі складними погодними умовами та зниженням температури повітря.



"Всі люди готувалися до новорічних свят. І одночасне споживання електроенергії призводило до пошкодження елементів мережі на підстанції. Наслідком було відключення. Ситуація, зрозуміло, така, неприємна", — каже Віктор Степанець.



З його слів, станом на 12 годину 2 січня 2026 року усі роботи з ліквідації наслідків завершили й електропостачання до будинків дев'яти вулиць у селі Боратин відновили.

