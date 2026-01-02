Новим керівником ГУР може стати Олег Іващенко, - ЗМІ

Олег Іващенко, який нині очолює Службу зовнішньої розвідки.



Про це



Кирило Буданов, який керував ГУР з серпня 2020 року, прийняв пропозицію очолити Офіс президента, тож тепер його місце вакантне. Хто може очолити СЗР у випадку призначення Іващенка на нову посаду – поки невідомо.



Генерал-лейтенант Олег Іващенко керує СЗР менше року, з березня 2024. До цього, з 2015 року, він був першим заступником начальника ГУР – помічником Головнокомандувача Збройних Сил з розвідки.



Проходив службу в Збройних Силах в Україні і за кордоном. За інформацією джерел LB.ua генерал Іващенко має значний бойовий досвід.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Новим керівником Головного управління розвідки міністерства оборони може стати, який нині очолює Службу зовнішньої розвідки.Про це LB повідомили обізнані з планами джерела., який керував ГУР з серпня 2020 року, прийняв пропозицію очолити Офіс президента, тож тепер його місце вакантне. Хто може очолити СЗР у випадку призначення Іващенка на нову посаду – поки невідомо.Генерал-лейтенант Олег Іващенко керує СЗР менше року, з березня 2024. До цього, з 2015 року, він був першим заступником начальника ГУР – помічником Головнокомандувача Збройних Сил з розвідки.Проходив службу в Збройних Силах в Україні і за кордоном. За інформацією джерел LB.ua генерал Іващенко має значний бойовий досвід.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію