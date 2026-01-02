Зеленський підписав закон про 90 днів оплачуваної відпустки для звільнених з полону військових





Законом врегульовано питання права звільнених з полону військовослужбовців на отримання додаткової відпустки зі збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів без поділу на частини без умов прийняття рішення про продовження/звільнення з військової служби на момент надання такої відпустки та гарантування права таких військовослужбовців на звільнення з військової служби, передбаченого підпунктом "д" пункту 2 частини четвертої статті 26 закону "Про військовий обов’язок і військову службу".



Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, реалізація ініціативи сприятиме підвищенню рівня довіри до держави серед військовослужбовців, їхніх родин та широкої громадськості, оскільки підтвердить пріоритетність захисту прав захисників України, повернутих з полону на додаткову відпустку із збереженням грошового забезпечення та права на звільнення із військової служби, а також закріпіть відповідальне ставлення держави до прав військовослужбовців повернутих з полону.

