Буданов очолить Офіс президента, - Зеленський

Володимир Зеленський запропонував очільнику Головного управління розвідки Кирилу Буданову очолити Офіс Президента України.



Про це повідомив Президент Володимир Зеленський в Телеграмі, передає



"Зустрівся з Кирилом Будановим і запропонував йому очолити Офіс Президента України. Зараз Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку в перемовинах, і Офіс Президента служитиме виконанню передусім таких завдань нашої держави", — написав він.



Хто ж може замінити генерала Буданова на посаді голови ГУР — поки невідомо.



Нагадаємо, з лютого 2020-го Офіс президента очолював Андрій Єрмак — юрист і кінопродюсер. Однак 28 листопада він написав заяву про відставку. Це сталося після того, як Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про обшуки в Єрмака.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентзапропонував очільнику Головного управління розвідкиочолити Офіс Президента України.Про це повідомив Президентв Телеграмі, передає Укрінформ "Зустрівся з Кирилом Будановим і запропонував йому очолити Офіс Президента України. Зараз Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку в перемовинах, і Офіс Президента служитиме виконанню передусім таких завдань нашої держави", — написав він.Хто ж може замінити генерала Буданова на посаді голови ГУР — поки невідомо.Нагадаємо, з лютого 2020-го Офіс президента очолював Андрій Єрмак — юрист і кінопродюсер. Однак 28 листопада він написав заяву про відставку. Це сталося після того, як Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про обшуки в Єрмака.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію