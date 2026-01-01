Буданов очолить Офіс президента, - Зеленський
Сьогодні, 13:51
Президент Володимир Зеленський запропонував очільнику Головного управління розвідки Кирилу Буданову очолити Офіс Президента України.
Про це повідомив Президент Володимир Зеленський в Телеграмі, передає Укрінформ.
"Зустрівся з Кирилом Будановим і запропонував йому очолити Офіс Президента України. Зараз Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку в перемовинах, і Офіс Президента служитиме виконанню передусім таких завдань нашої держави", — написав він.
Хто ж може замінити генерала Буданова на посаді голови ГУР — поки невідомо.
Нагадаємо, з лютого 2020-го Офіс президента очолював Андрій Єрмак — юрист і кінопродюсер. Однак 28 листопада він написав заяву про відставку. Це сталося після того, як Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про обшуки в Єрмака.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив Президент Володимир Зеленський в Телеграмі, передає Укрінформ.
"Зустрівся з Кирилом Будановим і запропонував йому очолити Офіс Президента України. Зараз Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку в перемовинах, і Офіс Президента служитиме виконанню передусім таких завдань нашої держави", — написав він.
Хто ж може замінити генерала Буданова на посаді голови ГУР — поки невідомо.
Нагадаємо, з лютого 2020-го Офіс президента очолював Андрій Єрмак — юрист і кінопродюсер. Однак 28 листопада він написав заяву про відставку. Це сталося після того, як Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про обшуки в Єрмака.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Зеленський підписав закон про 90 днів оплачуваної відпустки для звільнених з полону військових
Сьогодні, 14:51
Буданов очолить Офіс президента, - Зеленський
Сьогодні, 13:51
У Луцьку п'яний водій врізався у стовп
Сьогодні, 13:15