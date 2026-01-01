У Луцьку з вікна 9-го поверху вистрибнув 32-річний чоловік
Сьогодні, 11:29
Вчора, 1 січня, у Луцьку з 9-го поверху будинку на проспекті Молоді вистрибнув чоловік. Від отриманих травм він помер на місці.
Про це Інтернет-виданню ВолиньPost повідомили очевидці.
Інформацію підтвердили у пресслужбі поліції Волині.
"1 січня, приблизно о 10:30, 32-річний лучанин вистрибнув з вікна дев’ятого поверху. Це сталось на проспекті Молоді. При огляді тіла слідів насильницької смерті не виявлено", - йдеться у коментарі.
Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.
