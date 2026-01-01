У Луцьку з вікна 9-го поверху вистрибнув 32-річний чоловік





Про це Інтернет-виданню ВолиньPost повідомили очевидці.



Інформацію підтвердили у пресслужбі поліції Волині.



"1 січня, приблизно о 10:30, 32-річний лучанин вистрибнув з вікна дев’ятого поверху. Це сталось на проспекті Молоді. При огляді тіла слідів насильницької смерті не виявлено", - йдеться у коментарі.



Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.

