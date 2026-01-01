У Луцьку з вікна 9-го поверху вистрибнув 32-річний чоловік

У Луцьку з вікна 9-го поверху вистрибнув 32-річний чоловік
Вчора, 1 січня, у Луцьку з 9-го поверху будинку на проспекті Молоді вистрибнув чоловік. Від отриманих травм він помер на місці.

Про це Інтернет-виданню ВолиньPost повідомили очевидці.

Інформацію підтвердили у пресслужбі поліції Волині.

"1 січня, приблизно о 10:30, 32-річний лучанин вистрибнув з вікна дев’ятого поверху. Це сталось на проспекті Молоді. При огляді тіла слідів насильницької смерті не виявлено", - йдеться у коментарі.

Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, чоловік, самогубство
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Юриста та депутата Луцької міськради Валентина Хаймика ошукали інтернет-шахраї
Найвища нагорода – через батьків: Зеленський вручив «Золоту Зірку» родині Героя з Луцька
5 тисяч доларів за колядку: у Луцьку зібрали 1,5 млн гривень для Матвія Колядюка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі на Волині триває ліквідація наслідків дронової атаки
Сьогодні, 12:16
Уже можна оформити «дитячі» 50 тисяч: як це зробити
Сьогодні, 11:40
У Луцьку з вікна 9-го поверху вистрибнув 32-річний чоловік
Сьогодні, 11:29
Кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами, - розвідка
Сьогодні, 11:15
У Луцьку покарали жінку, син якої облаяв вчителя
Сьогодні, 11:05
Медіа
відео
1/8