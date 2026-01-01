ДБР викрило оборудку на 700 тисяч у військовій частині у Запоріжжі
Сьогодні, 10:16
У Запоріжжі судитимуть військових командирів, через яких штабні працівники отримували бойові доплати.
Про це ДБР повідомляє у телеграмі.
Працівники ДБР завершили розслідування махінацій з військовими виплатами у Запоріжжі. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Керівник військової частини разом із начальником фінансової служби створили систему збагачення для «своїх». Командир підписував документи про нібито участь наближених до нього штабних працівників у бойових діях на передовій. Начальник фінслужби вносив ці недостовірні дані до розрахункових відомостей.
Обрані військові нібито воювали «на нулі» в Луганській та Харківській областях, хоча насправді вони не залишали місць своєї постійної дислокації. Через ці махінації наближені до керівництва штабні працівники встигли незаконно отримати майже 700 тисяч гривень «бойових» виплат.
Фігуранти обвинувачуються у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України).
Процесуальне керівництво - Запорізька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.
