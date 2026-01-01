Фермер, який служить у війську, виграв суд у податківців на Волині

Маневицький районний суд закрив провадження у справі про адміністративне правопорушення щодо жителя Колківської громади, якого податкова служба намагалася притягнути до відповідальності за несвоєчасне подання податкової декларації.

Про це пише Нова доба з посиланням на постанову суду.

Як встановив суд, чоловік, якого в протоколі вказували керівником СФГ «Росохи», на момент складення адмінматеріалів уже не виконував обов’язків керівника господарства, оскільки перебував на військовій службі та є військовослужбовцем. Це підтверджувалося довідками з військових частин та документами самого господарства.

Суд дійшов висновку, що в його діях відсутній склад адміністративного правопорушення, а сам протокол не може вважатися належним доказом. У зв’язку з цим провадження у справі за ч. 1 ст. 163-1 КУпАП було закрито.

