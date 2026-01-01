Росіяни обстріляли лікарню на Чернігівщині





Про це повідомив очільник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.



Ворог спрямував три БПЛА у будівлю лікарні в місті Семенівка.



Внаслідок атаки спалахнула пожежа. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюються.



У Чернігівській області в ніч на 2 січня росіяни обстріляли медичний заклад ударними безпілотниками.

