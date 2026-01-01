Росіяни обстріляли лікарню на Чернігівщині

Росіяни обстріляли лікарню на Чернігівщині
У Чернігівській області в ніч на 2 січня росіяни обстріляли медичний заклад ударними безпілотниками.

Про це повідомив очільник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.

Ворог спрямував три БПЛА у будівлю лікарні в місті Семенівка.

Внаслідок атаки спалахнула пожежа. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюються.
Теги: Росія, війна
