Як у Луцьку відзначатимуть новорічні свята: заходи





Про це повідомили у Департаменту культури Луцької міської ради, пише



2 січня



о 14:00 — Різдвяно-новорічний мультипоказ "Різдвяна історія" у Бібліотеці-філії №17 села Княгининок;



о 14:00 — Майстер-клас "Солодкі свята" у Бібліотеці-філі №1 у Луцьку;



о 16:00 — Книжковий огляд "Світ фантастики" до Дня наукової фантастики у Бібліотеці-філії №19 села Липляни;



о 18:00 — Новорічні ігри та розваги для учасників клубу "Сучасник" у Луцьку.



3 січня



о 15:00 — Виготовлення аплікацій з соломи до Дня соломинки в межах проєкту "Чарівна майстерня" у Будинку культури села Шепель;



о 18:00 — Новорічні ігри та розваги для учасників клубу "Сучасник" у Луцьку.



4 січня



о 11:00 — Заняття в студії "Твій простір" з психологинею Інною Павук Бібліотеці-філі №1 у Луцьку;



о 15:00 — Новорічні віншування "На щастя, на здоров'я, на Новий рік" у Бібліотеці-філії №5;



о 15:00 — Новорічні посиденьки "Колядуймо, родино!" у Теремнівському будинку культури;



о 16:00 — Вітальний концерт "Зійшла зоря чудна" до свята Хрещення Господнього у Будинку культури села Жидичин.



6 січня



о 16:00 — Зустріч у клубі за інтересами "Друзі", перегляд різдвяних мультфільмів від кіностудії "Укранімафільм" у Клубі села Сирники.



11 січня



о 10:00 — Всеукраїнський фестиваль-конкурс спортивного бального танцю "Різдвяні зірочки" у Палаці культури міста Луцька;



о 14:00 — Тематична година "Зимові звичаї українського краю" у Клубі села Милуші;



о 16:00 — Перегляд кінофільму "Чарлі і шоколадна фабрика" у Клубі села Дачне.



25 січня



о 18:00 — Перегляд кінофільму "Різдво козацьке або Пекельна хоругва" у Клубі села Брище.



Також по 4 січня триватимуть виставки:



творчих робіт на різдвяно-новорічну тематику учнів Луцької художньої школи в Артгалереї "Луцьк" та у Волинському краєзнавчому музеї;



малюнків переможців конкурсу "Місто Святого Миколая" у Луцькій художній школі;



робіт Галини Занюк та Жанни Мороз "Різдвяні фантазії" у Культурно-мистецькому центрі "Красне";



різдвяно-новорічної атрибутики "Зірка Різдва" у Музеї села Княгининок;



малюнків різдвяної тематики "Дивосвіт різдвяних свят" у Княгининівській школі мистецтв.

