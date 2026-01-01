Як у Луцьку відзначатимуть новорічні свята: заходи
Сьогодні, 09:59
На січень у Луцьку та у Луцькій громаді заплановано відзначити новорічні свята переглядами кінофільмів, тематичними годинами, концертом та фестивалем спортивного бального танцю.
Про це повідомили у Департаменту культури Луцької міської ради, пише Суспільне.
2 січня
о 14:00 — Різдвяно-новорічний мультипоказ "Різдвяна історія" у Бібліотеці-філії №17 села Княгининок;
о 14:00 — Майстер-клас "Солодкі свята" у Бібліотеці-філі №1 у Луцьку;
о 16:00 — Книжковий огляд "Світ фантастики" до Дня наукової фантастики у Бібліотеці-філії №19 села Липляни;
о 18:00 — Новорічні ігри та розваги для учасників клубу "Сучасник" у Луцьку.
3 січня
о 15:00 — Виготовлення аплікацій з соломи до Дня соломинки в межах проєкту "Чарівна майстерня" у Будинку культури села Шепель;
о 18:00 — Новорічні ігри та розваги для учасників клубу "Сучасник" у Луцьку.
4 січня
о 11:00 — Заняття в студії "Твій простір" з психологинею Інною Павук Бібліотеці-філі №1 у Луцьку;
о 15:00 — Новорічні віншування "На щастя, на здоров'я, на Новий рік" у Бібліотеці-філії №5;
о 15:00 — Новорічні посиденьки "Колядуймо, родино!" у Теремнівському будинку культури;
о 16:00 — Вітальний концерт "Зійшла зоря чудна" до свята Хрещення Господнього у Будинку культури села Жидичин.
6 січня
о 16:00 — Зустріч у клубі за інтересами "Друзі", перегляд різдвяних мультфільмів від кіностудії "Укранімафільм" у Клубі села Сирники.
11 січня
о 10:00 — Всеукраїнський фестиваль-конкурс спортивного бального танцю "Різдвяні зірочки" у Палаці культури міста Луцька;
о 14:00 — Тематична година "Зимові звичаї українського краю" у Клубі села Милуші;
о 16:00 — Перегляд кінофільму "Чарлі і шоколадна фабрика" у Клубі села Дачне.
25 січня
о 18:00 — Перегляд кінофільму "Різдво козацьке або Пекельна хоругва" у Клубі села Брище.
Також по 4 січня триватимуть виставки:
творчих робіт на різдвяно-новорічну тематику учнів Луцької художньої школи в Артгалереї "Луцьк" та у Волинському краєзнавчому музеї;
малюнків переможців конкурсу "Місто Святого Миколая" у Луцькій художній школі;
робіт Галини Занюк та Жанни Мороз "Різдвяні фантазії" у Культурно-мистецькому центрі "Красне";
різдвяно-новорічної атрибутики "Зірка Різдва" у Музеї села Княгининок;
малюнків різдвяної тематики "Дивосвіт різдвяних свят" у Княгининівській школі мистецтв.
