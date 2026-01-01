На Волині неповнолітній вкрав автомобіль

Волинські правоохоронці встановили особу зловмисника, який вкрав автомобіль.

Про це повідомляють у Камінь-Каширському районному відділі поліції.

Працівники відділення поліції N1 (с-ще Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області встановили особу правопорушника, який причетний до незаконного заволодіння транспортним засобом марки «ВАЗ 210700-20» 07.05.2025 в селищі Маневичі Камінь-Каширського району Волинської області.

Ним виявився неповнолітній житель селища Маневичі.

Останньому повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 289 КК України. Проводиться подальше досудове розслідування.

