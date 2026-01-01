У перший день 2026-го на Волині попрощалися з Героєм Олександром Євтушком

Перший день нового 2026 року для Турійської громади на Волині був позначений глибокою скорботою і болем.Цього дня громада віддала останню земну шану Захиснику України, який дозалишався вірним військовій присязі та своєму народові, повідомляє у фейсбуці Турійська селищна рада.Рідними вулицями Турійська Олександр повернувся додому "на щиті". У тиші, пронизаній сльозами та болем, громада зустріла свого Героя.У Свято-Миколаївському храмі піднесли спільну молитву за упокій душі полеглого воїна. Розділити біль втрати з рідними та віддати шану Олександру прийшли земляки, друзі, бойові побратими, представники влади.Із перших днів повномасштабного вторгнення Олександр став на захист України. Він був командиром розвідувального взводу 113 окремої бригади територіальної оборони Регіонального управління Сил територіальної оборони «Схід» Збройних сил України. Пройшов складний бойовий шлях на південних і східних напрямках, командував підрозділами розвідки та спеціального призначення, брав участь у форсуванні річки Дніпро, обороні населених пунктів Херсонської та Запорізької областей, організовував оборону, евакуаційні й логістичні операції. Але найважливіше - він завжди був пліч-о-пліч зі своїми побратимами.Нагадаємо, 24 грудня під час виконання бойового завдання у Васильківському районі Запорізької області капітан Олександр Євтушок загинув. Цього дня Україна втратила відданого сина, Турійська земля — свого земляка, Захисника, українське військо - досвідченого і відданого воїна.Чин поховання Героя відбувся з військовими почестями. Під час прощання прозвучало триразове «Слава Герою!» — як символ народної вдячності й шани. Дружині полеглого Захисника вручили Державний Прапор України, а прапор військового підрозділу — синочкові як знак честі, мужності та безсмертного подвигу його батька.«Турійська громада розділяє біль цієї непоправної втрати разом із родиною, близькими, друзями та бойовими побратимами Героя. Світла і вічна пам’ять Захиснику України Олександру. Герої не вмирають — вони назавжди залишаються в історії боротьби нашого народу, у пам'яті майбутніх поколінь», - йдеться у повідомленні.