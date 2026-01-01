Постраждала від російських атак Ковельська громада передала воїнам квадрокоптери
Сьогодні, 07:32
Ковельська громада системататично долучається до підтримки українських воїнів. Нічні атаки російських окупантів не завадили ковельчанам знову передати чергову партію допомоги воїнам-захисникам.
Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
"Допомога оборонцям і надалі залишається в пріоритеті для Ковельської громади. У перший день нового року передали два квадрокоптери DJI Mavic 3T та портативну зарядну станцію Growatt Infinity для бійців військової частини А1008", - йдеться у дописі.
Міський голова додав, що попри повітряні тривоги та обстріли Ковеля, громада працює і залишається сильною.
"Бо нас об’єднує підтримка й турбота про тих, хто нас захищає", - підсумував Ігор Чайка.
Нагадаємо, в новорічну ніч російській війська скерували на Волинь безпілотники. Внаслідок атаки зафіксували займання на об'єктах критичної інфраструктури у Луцьку та Ковелі.
