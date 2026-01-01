У селі на Волині тимчасово не буде газу





Про це повідомляють у Волинській філії «Газмережі».



Йдеться про село Топільне, де 8 січня з 10:00 год до 13:00 год тимчасово припинять розподіл газу 74 споживачам на вулицях Квітневій та Миру.



Відновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У зв’язку з виконанням ремонтних робіт у одному із сіл Луцького району тимчасово припинять газопостачання.Про це повідомляють у Волинській філії «Газмережі».Йдеться про село Топільне, де 8 січня з 10:00 год до 13:00 год тимчасово припинять розподіл газу 74 споживачам на вулицях Квітневій та Миру.Відновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію