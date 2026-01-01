У селі на Волині тимчасово не буде газу

У селі на Волині тимчасово не буде газу
У зв’язку з виконанням ремонтних робіт у одному із сіл Луцького району тимчасово припинять газопостачання.

Про це повідомляють у Волинській філії «Газмережі».

Йдеться про село Топільне, де 8 січня з 10:00 год до 13:00 год тимчасово припинять розподіл газу 74 споживачам на вулицях Квітневій та Миру.

Відновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання.

