У селі на Волині тимчасово не буде газу
Сьогодні, 05:28
У зв’язку з виконанням ремонтних робіт у одному із сіл Луцького району тимчасово припинять газопостачання.
Про це повідомляють у Волинській філії «Газмережі».
Йдеться про село Топільне, де 8 січня з 10:00 год до 13:00 год тимчасово припинять розподіл газу 74 споживачам на вулицях Квітневій та Миру.
Відновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Волинській філії «Газмережі».
Йдеться про село Топільне, де 8 січня з 10:00 год до 13:00 год тимчасово припинять розподіл газу 74 споживачам на вулицях Квітневій та Миру.
Відновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У селі на Волині тимчасово не буде газу
Сьогодні, 05:28
У ЦРУ підтвердили, що Україна не атакувала резиденцію путіна
Сьогодні, 03:41
На Волині нагородили пожежників-добровольців, які врятували людей з палаючого будинку
Сьогодні, 01:15
2 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Україна з 1 січня увійшла до єдиної роумінгової зони ЄС
01 січня, 23:19