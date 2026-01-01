У ЦРУ підтвердили, що Україна не атакувала резиденцію путіна





Як повідомляє The Wall Street Journal, у Вашингтоні заявили, що оцінка ЦРУ не виявила жодних ознак спроби атаки, - пише



За словами посадовця, ознайомленого з розвідданими, Україна планувала завдати удару по військовому об’єкту, який розташований у тому самому регіоні, що й заміська резиденція Путіна, однак не поблизу неї.



Після того, як директор ЦРУ Джон Реткліфф доповів президентові США Дональду Трампу про результати оцінки, останній у власній соцмережі Truth Social вкотре прокоментував ситуацію. 31 грудня американський лідер заявив, що ймовірна атака могла не відбутися, крім того, він назвав Росію перешкодою для миру.



Що передувало

Кількома днями раніше міністр закордонних справ країни-агресорки Росії Сергій Лавров заявив, що українські безпілотники нібито атакували резиденцію Путіна та пригрозив відповіддю. У російському Міноборони заявляли про 91 збитий бепілотник. Однак жодних доказів російська сторона не надала.



Президент Зеленський назвав заяви РФ "черговою брехнею" і пов’язав їх із успішними переговорами України з США. Він наголосив, що подібні заяви можуть передувати ударам по столиці та державних будівлях, нагадавши про удар окупантів у вересні по будівлі Кабінету міністрів.



Водночас посол США в НАТО Метью Вітакер висловив сумніви у правдивості заяв Росії про нібито атаку України на резиденцію кремлівського диктатора Володимира Путіна. Дипломат переконаний, що такі дії з боку Києва були б не логічними.



Як відомо, Кремль продовжує розповідати про "атаку дронів" на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна у Валдаї. Безпідставні заяви про "українську атаку" РФ намагається використати для зриву мирного процесу і "обґрунтування" своїх ультимативних вимог до України і Заходу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Представники національної безпеки США заявили, що Україна не намагалася атакувати російського диктатора владіміра путіна або одну з його резиденцій. Американська розвідка не зафіксувала спроби удару.Як повідомляє The Wall Street Journal, у Вашингтоні заявили, що оцінка ЦРУ не виявила жодних ознак спроби атаки, - пише Obozrevatel За словами посадовця, ознайомленого з розвідданими, Україна планувала завдати удару по військовому об’єкту, який розташований у тому самому регіоні, що й заміська резиденція Путіна, однак не поблизу неї.Після того, як директор ЦРУ Джон Реткліфф доповів президентові США Дональду Трампу про результати оцінки, останній у власній соцмережі Truth Social вкотре прокоментував ситуацію. 31 грудня американський лідер заявив, що ймовірна атака могла не відбутися, крім того, він назвав Росію перешкодою для миру.Що передувалоКількома днями раніше міністр закордонних справ країни-агресорки Росії Сергій Лавров заявив, що українські безпілотники нібито атакували резиденцію Путіна та пригрозив відповіддю. У російському Міноборони заявляли про 91 збитий бепілотник. Однак жодних доказів російська сторона не надала.Президент Зеленський назвав заяви РФ "черговою брехнею" і пов’язав їх із успішними переговорами України з США. Він наголосив, що подібні заяви можуть передувати ударам по столиці та державних будівлях, нагадавши про удар окупантів у вересні по будівлі Кабінету міністрів.Водночас посол США в НАТО Метью Вітакер висловив сумніви у правдивості заяв Росії про нібито атаку України на резиденцію кремлівського диктатора Володимира Путіна. Дипломат переконаний, що такі дії з боку Києва були б не логічними.Як відомо, Кремль продовжує розповідати про "атаку дронів" на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна у Валдаї. Безпідставні заяви про "українську атаку" РФ намагається використати для зриву мирного процесу і "обґрунтування" своїх ультимативних вимог до України і Заходу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію