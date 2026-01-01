На Волині нагородили пожежників-добровольців, які врятували людей з палаючого будинку

На Волині відзначили пожежників місцевої пожежної охорони, які оперативно відреагували та врятували людей із палаючого будинку.Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.Рятувальники відзначили працівників місцевої пожежної охорони Колківської селищної ради.У листопаді минулого року, під час пожежі в будинку в селищі Колки, вони першими прибули на місце події та розпочали гасіння. Людей евакуювали по сходах з першого та другого поверхів, а одну сім’ю врятували за допомогою штурмової драбини.За професійні та рішучі дії, проявлені під час ліквідації пожежі, подяку за виконану роботу отримали:, начальник варти;, водій пожежної команди.