На Волині нагородили пожежників-добровольців, які врятували людей з палаючого будинку
Сьогодні, 01:15
На Волині відзначили пожежників місцевої пожежної охорони, які оперативно відреагували та врятували людей із палаючого будинку.
Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.
Рятувальники відзначили працівників місцевої пожежної охорони Колківської селищної ради.
У листопаді минулого року, під час пожежі в будинку в селищі Колки, вони першими прибули на місце події та розпочали гасіння. Людей евакуювали по сходах з першого та другого поверхів, а одну сім’ю врятували за допомогою штурмової драбини.
За професійні та рішучі дії, проявлені під час ліквідації пожежі, подяку за виконану роботу отримали:
— Сергій МАРЧУК, начальник варти;
— Василь ГАПОНЧУК, водій пожежної команди.
