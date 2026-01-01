На Волині нагородили пожежників-добровольців, які врятували людей з палаючого будинку

На Волині відзначили пожежників місцевої пожежної охорони, які оперативно відреагували та врятували людей із палаючого будинку.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.

Рятувальники відзначили працівників місцевої пожежної охорони Колківської селищної ради.

У листопаді минулого року, під час пожежі в будинку в селищі Колки, вони першими прибули на місце події та розпочали гасіння. Людей евакуювали по сходах з першого та другого поверхів, а одну сім’ю врятували за допомогою штурмової драбини.

За професійні та рішучі дії, проявлені під час ліквідації пожежі, подяку за виконану роботу отримали:
Сергій МАРЧУК, начальник варти;
Василь ГАПОНЧУК, водій пожежної команди.

На Волині нагородили пожежників-добровольців, які врятували людей з палаючого будинку
Сьогодні, 01:15
