Близько семи влучань дронами: у Ковелі пошкоджене локомотивне депо
Сьогодні, 15:00
2026 рік розпочався і для залізниці з ворожих атак по всій країні - від Одещини до Сумщини та Волині.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
"Пошкоджені будівлі локомотивного депо в Ковелі, на території зафіксовано близько семи влучань ворожими дронами.
Також армія рф вдарила по станції у Конотопі, уражені вантажні вагони", - йдеться в повідомленні.
Крім того, окупанти завдали ударів шахедами по логістичній інфраструктурі Одещини, там досі зберігається загроза повторних атак, що ускладнює відновлювальні роботи.
Ремонтні бригади Укрзалізниці ліквідовують наслідки. На рух поїздів атака не вплинула.
Нагадаємо, що у ніч із 31 грудня на 1 січня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по Волинській області. Луцьк і Ковель перебували під ударом БпЛА типу "шахед" упродовж усієї ночі.
