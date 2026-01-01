Близько семи влучань дронами: у Ковелі пошкоджене локомотивне депо

Близько семи влучань дронами: у Ковелі пошкоджене локомотивне депо
2026 рік розпочався і для залізниці з ворожих атак по всій країні - від Одещини до Сумщини та Волині.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"Пошкоджені будівлі локомотивного депо в Ковелі, на території зафіксовано близько семи влучань ворожими дронами.

Також армія рф вдарила по станції у Конотопі, уражені вантажні вагони", - йдеться в повідомленні.

Крім того, окупанти завдали ударів шахедами по логістичній інфраструктурі Одещини, там досі зберігається загроза повторних атак, що ускладнює відновлювальні роботи.

Ремонтні бригади Укрзалізниці ліквідовують наслідки. На рух поїздів атака не вплинула.
Близько семи влучань дронами: у Ковелі пошкоджене локомотивне депо
Близько семи влучань дронами: у Ковелі пошкоджене локомотивне депо


Нагадаємо, що у ніч із 31 грудня на 1 січня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по Волинській області. Луцьк і Ковель перебували під ударом БпЛА типу "шахед" упродовж усієї ночі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Ковель, обстріл
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Юриста та депутата Луцької міськради Валентина Хаймика ошукали інтернет-шахраї
Найвища нагорода – через батьків: Зеленський вручив «Золоту Зірку» родині Героя з Луцька
5 тисяч доларів за колядку: у Луцьку зібрали 1,5 млн гривень для Матвія Колядюка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На які вантажні автомобілі встановлюють італійські та корейські автовишки?
Сьогодні, 15:48
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Антоном Єгоровим
Сьогодні, 15:41
Близько семи влучань дронами: у Ковелі пошкоджене локомотивне депо
Сьогодні, 15:00
У новорічну ніч у Луцьку під звуки вибухів народилося четверо малюків
Сьогодні, 14:43
У Ковелі попрощалися з Героєм Романом Сахаруком
Сьогодні, 14:10
Медіа
відео
1/8