рф масовано атакувала Волинь: влучання у Луцьку та Ковельському районі

У ніч із 31 грудня на 1 січня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по Волинській області. Луцьк і Ковель перебували під ударом БпЛА типу "шахед" упродовж усієї ночі.Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністраціїЗа його словами, кілька десятків ворожих цілей атакували об’єкти критичної інфраструктури області. Частину дронів вдалося збити силам протиповітряної оборони.Водночас зафіксовано й влучання. Унаслідок цього виникли пожежі, ліквідація яких триває. Зокрема, займання сталися в Луцьку та Ковельському районі. На місцях прильотів працюють усі відповідні служби.За інформацією «Волиньобленерго», станом на ранок без електропостачання залишаються 103 341 абонент.Наразі інформації про поранених чи загиблих не надходило. Ліквідація наслідків атаки триває.