Лікарня на Волині отримає 100 млн грн: на які потреби підуть
Нововолинська міська лікарня у 2026 році отримає близько 100 млн грн на ремонт і оновлення.

Про це повідомили у Нововолинській центральній міській лікарні.

Зазначається, що домовленостей щодо виділення коштів на ремонт і оновлення лікарні у Нововолинську досягнули з Міністерством охорони здоров’я України та міністром Віктором Ляшком.

В першу чергу будуть відремонтовані та оновлені відділення кардіології, неврології, терапії, паліативне відділення, відділення гемодіалізу й створення реперфузійного центру для лікування інфарктів та інсультів. Також передбачається покращення матеріально-технічної бази відділення реабілітації для поранених та ветеранів-військових ЗСУ.

Кошти будуть виділені в межах програми Ukraine Facility – європейського фінансування для сфери охорони здоров’я. Вся необхідна проєктно-кошторисна документація вже підготовлена та подана.


