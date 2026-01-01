Лікарня на Волині отримає 100 млн грн: на які потреби підуть
Сьогодні, 08:20
Нововолинська міська лікарня у 2026 році отримає близько 100 млн грн на ремонт і оновлення.
Про це повідомили у Нововолинській центральній міській лікарні.
Зазначається, що домовленостей щодо виділення коштів на ремонт і оновлення лікарні у Нововолинську досягнули з Міністерством охорони здоров’я України та міністром Віктором Ляшком.
В першу чергу будуть відремонтовані та оновлені відділення кардіології, неврології, терапії, паліативне відділення, відділення гемодіалізу й створення реперфузійного центру для лікування інфарктів та інсультів. Також передбачається покращення матеріально-технічної бази відділення реабілітації для поранених та ветеранів-військових ЗСУ.
Кошти будуть виділені в межах програми Ukraine Facility – європейського фінансування для сфери охорони здоров’я. Вся необхідна проєктно-кошторисна документація вже підготовлена та подана.
