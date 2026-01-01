Доплати до пенсії: хто і скільки може отримати 2026-го





Хто отримуватиме додаткові гроші 2026-го, повідомляє видання



«Вікова» надбавка до пенсії



Українці, яким наступного року виповниться 70 років, автоматично отримають вікові доплати до пенсії. Їх нарахують автоматично. Розмір доплати залежить від віку:



70–74 роки — 300 грн;



75–79 років — 456 грн;



80 років і більше — 570 грн на місяць.



Втім, у Пенсійному фонді наголошують, що є одна умова — загальний розмір пенсійних виплат не має перевищувати 10 340,35 грн на місяць.



«Є ще один не менш важливий момент в обчисленні надбавки: особі, яка досягнула наступного вікового рівня, наприклад, 75-річчя, надбавка до пенсії становитиме 156 грн. Адже у такого пенсіонера вже є надбавка у розмірі 300 грн, призначена у 70 років. Тобто відбувається донарахування до наступного розміру», — повідомили у ПФУ.



Допомога на догляд для пенсіонерів 80+



Окрему виплату можуть отримати пенсіонери старші 80 років. Розмір допомоги — 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Від 1 січня 2026-го ця сума становитиме 1038 грн.



Розраховувати на допомогу можуть пенсіонери, які:



проживають самі;



отримують пенсію за віком;



потребують постійного догляду;



мають медичний висновок лікарсько-консультативної комісії;



не мають працездатних родичів, які зобов’язані їх утримувати.



Доплати для учасників бойових дій

Підвищені пенсійні виплати передбачені для учасників бойових дій та інших постраждалих від війни. У Пенсійному фонді нагадують, що розмір надбавки становить 25% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб — від січня 2026-го сума зросте до 648 грн. Отримувати цю доплату можуть:



- учасники бойових дій;



- члени сімей загиблих військових;



- особи з інвалідністю внаслідок війни;



- постраждалі учасники Революції Гідності.



Для оформлення виплати потрібно звернутися до Пенсійного фонду, подати заяву та документи, що підтверджують статус.

