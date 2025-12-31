Нацбанк посилив гривню: яким буде курс валют у перший день 2026 року
Сьогодні, 03:11
Національний банк України встановив на четвер, 1 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,35 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 4 копійки.
Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 49,79 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 7 копійок.
На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,23/42,32 грн/дол., а євро - 49,68/49,76 грн/євро.
