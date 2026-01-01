Працюють графіки відключень: що зі світлом на Волині 1 січня
Сьогодні, 08:57
У четвер, 1 січня, на території Волинської області застосовуватимуться заходи обмеження електроспоживання.
Про це повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго» на офіційній сторінці у Facebook.
Як зазначають енергетики, обмеження пов’язані зі складною ситуацією в енергосистемі. В області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.
Нагадаємо, рф масовано атакувала Волинь: влучання у Луцьку та Ковельському районі.
У «Волиньобленерго» наголошують, що в інтерактивному графіку відображається загальна тривалість відключень для кожної підчерги відповідно до актуальних даних.
У разі, якщо НЕК «Укренерго» скасовує обмеження у певні години, загальний час відключень коригується. Всі зміни відображаються в графіку на наступний день.
Жителів області закликають стежити за оновленнями та перевіряти актуальний графік відключень.
ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в
такому обсязі:
підчерга 1.1. - 09:30-13:00
16:30-20:00
підчерга 1.2. - 00:00-02:30
16:30-20:00
підчерга 2.1. – 03:00-06:00
12:00-13:00
16:30-20:00
підчерга 2.2. – 00:00-02:30
16:30-20:00
підчерга 3.1. - 09:30-13:00
16:30-19:00
підчерга 3.2. - 09:30-13:00
20:00-22:00
підчерга 4.1. - 06:00-09:30
20:00-23:30
підчерга 4.2. - 06:00-09:30
15:00-16:30
23:30-24:00
підчерга 5.1. – 06:00-09:30
13:00-16:30
23:30-24:00
підчерга 5.2. - 02:30-06:00
13:00-16:30
23:30-24:00
підчерга 6.1. - 13:00-16:30
20:00-23:30
підчерга 6.2. - 02:30-06:00
13:00-16:30
20:00-23:30
