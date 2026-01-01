Працюють графіки відключень: що зі світлом на Волині 1 січня





Про це повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго» на офіційній сторінці у Facebook.



Як зазначають енергетики, обмеження пов’язані зі складною ситуацією в енергосистемі. В області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.



Нагадаємо,



У «Волиньобленерго» наголошують, що в інтерактивному графіку відображається загальна тривалість відключень для кожної підчерги відповідно до актуальних даних.



У разі, якщо НЕК «Укренерго» скасовує обмеження у певні години, загальний час відключень коригується. Всі зміни відображаються в графіку на наступний день.



Жителів області закликають стежити за оновленнями та перевіряти актуальний графік відключень.



ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в

такому обсязі:

підчерга 1.1. - 09:30-13:00

16:30-20:00

підчерга 1.2. - 00:00-02:30

16:30-20:00

підчерга 2.1. – 03:00-06:00

12:00-13:00

16:30-20:00

підчерга 2.2. – 00:00-02:30

16:30-20:00

підчерга 3.1. - 09:30-13:00

16:30-19:00

підчерга 3.2. - 09:30-13:00

20:00-22:00

підчерга 4.1. - 06:00-09:30

20:00-23:30

підчерга 4.2. - 06:00-09:30

15:00-16:30

23:30-24:00

підчерга 5.1. – 06:00-09:30

13:00-16:30

23:30-24:00

підчерга 5.2. - 02:30-06:00

13:00-16:30

23:30-24:00

підчерга 6.1. - 13:00-16:30

20:00-23:30

підчерга 6.2. - 02:30-06:00

13:00-16:30

20:00-23:30

